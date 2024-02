Messina, disposta la chiusura di una discoteca dopo una rissa: coinvolti 40 giovani

Il grave episodio si era verificato lo scorso 27 gennaio

Decretata la sospensione della licenza e stabilita una chiusura di quindici giorni di una nota discoteca di Messina, che era stata scenario, il 27 gennaio scorso, di un grave episodio per il quale erano intervenute le forze dell’ordine della Polizia di Stato. Il decreto, adottato sulla base di un’attenta attività istruttoria della Divisione P.A.S. ed a firma del Questore Gabriella Ioppolo, scaturisce infatti da una cruenta rissa che si è verificata all’esterno della discoteca Flexus, dove erano stati coinvolti circa 40 giovani.

Indagini ancora in corso

Fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono stati i filmati realizzati con lo smartphone da altri avventori presenti sul posto, che costituiscono parte integrante del materiale documentale oggetto di indagini ancora in corso. La vicenda era salita agli onori della cronaca anche per l’intervento di un poliziotto fuori servizio che aveva evitato il peggio, sparando due colpi di pistola in aria per sedare la rissa.