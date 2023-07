Messina, alla guida senza patente e assicurazione: arrestato

Ultimate le formalità di rito il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane messinese, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’espletamento di un posto di controllo, predisposto sulla via Panoramica dello Stretto, i militari hanno intimato l’alt ad un’utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta in direzione centro città. All’alt dei Carabinieri, il conducente, anziché rallentare e fermarsi, si dava alla fuga, innescando una manovra che per poco non investiva i militari preposti al controllo e che ha messo in serio pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni in transito.

L’intervento dei carabinieri

La pronta reazione dei militari, con il supporto delle altre pattuglie in servizio nelle zone vicine, allertate dalla Centrale Operativa, ha consentito di rintracciare il fuggitivo che, vistosi braccato dai militari, ha abbandonato l’autovettura in prossimità di una chiesa, proseguendo la fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato dai Carabinieri e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento

Dagli accertamenti è risultato che il giovane si era messo alla guida sebbene sprovvisto di patente perché mai conseguita, peraltro già recidivo nel biennio. Inoltre, l’utilitaria su cui viaggiava è risultata sprovvista di copertura assicurativa. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.