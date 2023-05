Messina, raffica di controlli sul territorio: pioggia di denunce e multe salate

Numerosi controlli sia nel centro storico che nelle province di Messina da parte delle autorità: ecco tutte le sanzioni

Sono stati complessivamente 1.636 le persone e 1.346 i veicoli controllati ad aprile dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Messina. L’attenzione dei militari si è focalizzata sul centro cittadino affollato di turisti, ma anche nelle zone periferiche per assicurare la massima azione deterrente con numerosi posti di controllo. Nove le persone denunciate, principalmente per porto e detenzione abusiva di armi, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Un cittadino marocchino senza fissa dimora, invece, è stato arrestato dopo essere risultato destinatario di un ordine di carcerazione, emesso nel dicembre 2022: deve scontare una pena di 3 anni e 6 mesi per rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale.

Segnalate quasi 20 persone dall’antidroga

Per quanto riguarda l’attività antidroga, 19 persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti, con il sequestro di varie dosi, tra hashish, cocaina, crack e altre sostanze. Gli automobilisti che, trovati in possesso di stupefacente, si sono rifiutati di sottoporsi ai previsti accertamenti per verificare l’eventuale uso di droga sono stati denunciati. Sono state elevate 120 contravvenzioni, che hanno riguardato principalmente le violazioni del transito con semaforo rosso, la guida senza patente e con assicurazione scaduta, la velocità non commisurata alle condizioni della strada, inottemperanza all’alt intimato dalle forze dell’ordine e il mancato uso del casco.