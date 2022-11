Messina, serra di marijuana in casa: 25enne in manette

Un giovane 25enne è stato arrestato dalla Polizia a Messina con le accuse di coltivazione, produzione e detenzione di droga a fini di spaccio.

Durante la perquisizione nel suo appartamento, in zona Fondo Sterio, gli agenti hanno scoperto una vera e propria serra indoor allestita nella veranda di casa.

I poliziotti hanno provveduto a sequestrare due piante di cannabis, entrambe alte più di 1 metro e larghe 1.30 metri, con folte ramificazioni pronte per la fioritura.

Non solo, perchè gli agenti hanno rinvenuto in casa anche 300 grammi circa di marijuana, una parte nascosta in tre contenitori in camera da letto e un’altra nel freezer all’interno di buste per la conservazione di alimenti.

Secondo i primi rilievi, la droga sequestrata avrebbe fruttato circa 945 dosi.

Il giovane 25enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova adesso relegato agli arresti domiciliari.