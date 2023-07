Salvataggio prodigioso fatto da due agenti della municipale a Messina nei confronti di una turista

Stamani a Messina ci sono stati momenti di paura per una turista scesa dalla nave Msc assieme a un gruppo in visita alla città

Appena sbarcata sulla terraferma e giunta in via Garibaldi, la donna è stata colta da un malore, probabilmente per il caldo pesante, ed è caduta al suolo, sbattendo violentemente la testa.

Erano circa le 11 quando è avvenuto il fatto e i compagni di viaggio della turista hanno creduto che era successo il peggio, ma è stato evitato grazie al provvidenziale intervento di due vigili urbani in servizio che le hanno salvato la vita.

Il salvataggio della donna

La signora colta dal malore è caduta al suolo mentre si trovava in mezzo alla carreggiata e i due agenti hanno anticipato tutti arrestando a mani nude pure una moto che arrivava addosso alla donna.

Intanto, dopo la caduta, e il soccorso dei due vigili, la signora ha riportato un trauma al naso accompagnato da sanguinamento e accusava problemi respiratori. Grazie all’intervento dei due agenti ha ripreso conoscenza piano piano e nel frattempo giungeva l’ambulanza.