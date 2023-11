Meteo, domenica di sole in Sicilia: le previsioni

Si prevede una domenica di sole su tutta la Sicilia: ecco le previsioni meteo in vista della giornata di domani

Continua il bel tempo in Sicilia. Per la giornata di domani, infatti, le previsioni meteo annunciano una domenica caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, nonostante una partenza ancora instabile. La circolazione depressionaria, che ha portato instabilità e precipitazioni sull’isola, inizia a distanziarsi, lasciando spazio a un contesto più sereno ma ancora incerto.

Le previsioni meteo per domenica 12 novembre in Sicilia

Sul litorale tirrenico, la mattinata si preannuncia con cieli molto nuvolosi o addirittura coperti, accompagnati da piogge e rovesci di intensità variabile, con possibili fenomeni temporaleschi. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si prevede un’attenuazione delle precipitazioni, con schiarite più evidenti in serata. Per quanto riguarda il litorale ionico, la situazione appare leggermente più favorevole, con una prevalenza di nubi sparse alternate a momenti di schiarita per tutta la giornata. In serata, è atteso un ulteriore miglioramento, con ampi rasserenamenti che potrebbero offrire momenti di cielo sereno. Sul litorale meridionale, la mattina inizia con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma si prevede una graduale attenuazione della nuvolosità e un assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, lasciando spazio a condizioni meteo più gradevoli. Per quanto riguarda l’Appennino e le zone interne della Sicilia, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi con deboli piogge. Queste condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare a partire dal pomeriggio, con un progressivo assorbimento delle precipitazioni e una tendenza a schiarite più consistenti in serata. I venti, prevalentemente di direzione occidentale, soffieranno con intensità moderata. Il zero termico si attesterà intorno ai 3450 metri, indicando condizioni atmosferiche piuttosto fredde in quota.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Agrigento 14/20 °C

Caltanissetta 11/18 °C

Catania 17/25 °C

Enna 10/16 °C

Messina 17/21 °C

Palermo 19/22 °C

Ragusa 12/17 °C

Siracusa 15/24 °C

Trapani 18/22 °C