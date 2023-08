Meteo Ferragosto 2023, in Sicilia sole ovunque e temperature alte: le previsioni

Previsioni meteo Ferragosto 2023, in Sicilia altra giornata di grande caldo. Ecco cosa ci si attende per le prossime 24 ore.

Meteo di Ferragosto 2023 in Sicilia all’insegna del bel tempo e del caldo. In base alle previsioni meteo per domani, martedì 15 agosto 2023, gli esperti preannunciano una giornata decisamente bollente per l’Isola, con sole ovunque e temperature massime di 35 gradi.

Sarà una giornata ideale per le gite fuori porta, così come per le escursioni e le visite a Musei e Parchi Archeologici distribuiti in tutta la Sicilia. Scopriamo, nel dettaglio, le previsioni meteo per Ferragosto 2023 nell’Isola.

Meteo Ferragosto 2023, le previsioni in Sicilia

In particolare, per quanto concerne le temperature, i valori più alti si registreranno in provincia di Catania e Siracusa. Farà caldo anche nelle province di Agrigento e Messina, dove i valori oscilleranno tra i 32 e i 33 gradi. Nel resto della Sicilia, la colonnina di mercurio si manterrà stabile al di sopra dei 30 gradi.

Saranno elevate anche le temperature minime in occasione della giornata di Ferragosto 2023 in Sicilia. Tali valori, infatti, oscilleranno sui 21-22 gradi in buona parte dell’Isola. Soltanto nell’Ennese e nel Nisseno le temperature minime potrebbero non andare oltre i 19 gradi.

Il vento non riuscirà a mitigare il caldo previsto in Sicilia per la giornata di Ferragosto. Sempre in base alle previsioni meteo, infatti, i venti soffieranno in maniera debole su tutte le province siciliane.