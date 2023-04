Pasqua e Pasquetta 2023 con l’instabilità “regina”: le previsioni meteo per la Sicilia

Il tempo sarà ideale per una scampagnata o una gita all'aria aperta in Sicilia? Ecco le previsioni da sabato al Lunedì dell'Angelo.

Arriva il weekend di Pasqua e Pasquetta (sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023) e, secondo le previsioni meteo per la Sicilia, si tratterà di una serie di giorni caratterizzati da una leggera instabilità e – soprattutto nel settore orientale dell’isola – con qualche pioggia.

Ecco le previsioni aggiornate e il bollettino della Protezione civile per la giornata di sabato 8 aprile, primo del fine settimana festivo.

Sabato 8 aprile, le previsioni per la Sicilia

Fortunatamente, il weekend di Pasqua inizia senza allerte meteo. Non si evidenziano, infatti, particolari livelli di rischio idrico e idrogeologico nel bollettino quotidiano della Protezione civile. Una buona notizia, specialmente considerando l’ondata di maltempo che negli scorsi giorni ha interessato soprattutto il Messinese.

Nella maggior parte dell’isola, la giornata di sabato 8 aprile sarà serena o poco nuvolosa, con venti moderati e scarse possibilità di piogge.

Meteo Sicilia a Pasqua e Pasquetta 2023

Cosa dicono le previsioni meteo, invece, per Pasqua e Pasquetta 2023? Il giorno di festa, domenica 10 aprile, si prevedono possibili temporali e piogge isolate a Catania, Ragusa e Siracusa. Niente di allarmante (almeno secondo le previsioni), ma il tempo potrebbe essere poco invitante per chi desidera trascorrere la giornata fuori casa. Situazione simile per il lunedì di Pasquetta 2023, con il maltempo diretto verso Siracusa e qualche pioggia isolata anche a Catania.

Per quanto riguarda le temperature, non ci sarà particolarmente freddo ma i venti saranno moderati o forti (in particolare nel Trapanese). Le massime potrebbero superare, nella Sicilia orientale, anche i 20 gradi a Pasqua; nel giorno del Lunedì dell’Angelo, invece, si prevedono massime comprese tra i 15 e i 19 gradi (le città più calde, secondo le previsioni meteo, dovrebbero essere Agrigento, Siracusa e Catania).

Immagine di repertorio