In Sicilia non è ancora inverno, sole e caldo anche il 27 dicembre: le previsioni

La settimana finale dell'anno inizia con sole e caldo in Sicilia: ecco le previsioni per martedì 27 dicembre.

Le previsioni meteo per martedì 27 dicembre promettono molto bene per la Sicilia: ancora sole e caldo, con temperature massime perfino superiori ai 20 gradi.

Un caldo anomalo, che ha permesso ai residenti e ai turisti in Sicilia di trascorrere le vacanze di Natale al mare o all’aria aperta.

Meteo Sicilia 27 dicembre, le previsioni

Nessuna allerta meteo in vista al momento per l’isola. Lo conferma il bollettino sul rischio idrico e idrogeologico della Protezione Civile della Regione Siciliana: tutto verde, nessun temporale in arrivo. E, con ogni probabilità, nelle 9 città siciliane splenderà il sole anche per tutta la giornata del 27 dicembre.

Si prevede solo una leggera nebbia nelle prime ore del mattino nell’Agrigentino, sole e poche nuvole nel resto della Sicilia.

Per quanto riguarda le temperature, le massime potranno superare quasi ovunque i 20 gradi. Le città più calde, secondo le previsioni, saranno Catania e Siracusa (dove si attendono perfino picchi di 23 gradi), seguite da Messina e Palermo.

Fino a quando proseguirà questo clima eccezionalmente mite in Sicilia? Non si sa ancora, ma nella settimana finale dell’anno 2022 sembra essere previsto il sole praticamente ogni giorno. Le belle giornate, quindi, faranno compagnia ai siciliani ancora per un po’ di tempo.

Immagine di repertorio