Meteo Sicilia, Pasqua si avvicina e spuntano le nuvole: pioverà sì o no? Le previsioni

In Sicilia regna ancora l'instabilità, tra sole che tende a nascondersi e rischio pioggia dietro l'angolo. Ecco le previsioni meteo.

Non accenna a stabilizzarsi la situazione meteorologica sulla Sicilia. Sole e nuvole continuano ad alternarsi sul territorio siciliano, concedendo spazio anche a qualche acquazzone di breve durata. In queste ore sull’Isola sembra essere tornato il sole, ma la nuvolosità continua a preoccupare molti siciliani, specialmente in prossimità delle imminenti festività pasquali. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore.

Meteo Sicilia, venerdì 7 aprile

Per la giornata di domani, Venerdì Santo, si prevedono ancora cieli parzialmente nuvolosi sull’intero territorio siciliano. Il sole tenderà a nascondersi ma, almeno per le prossime 24 ore, sono escluse precipitazioni di importante entità. Potrebbero manifestarsi soltanto delle piogge di scarsa intensità lungo la fascia sud-orientale dell’isola.

Le temperature saranno ancora in risalita, con picchi di 17-18 gradi lungo le zone costiere della Sicilia. Valori miti anche nell’area interna dell’isola. Cresceranno anche i valori minimi durante lo ore notturne. I venti soffieranno sulla Sicilia con intensità debole o moderata, mentre i mari che circondano il territorio isolano saranno mossi o poco mossi.

Meteo Sicilia, Pasqua “bagnata?”

Un sostanziale peggioramento, tuttavia, è previsto in occasione di Pasqua e Pasquetta. Se per la giornata di sabato 8 aprile la situazione dovrebbe rimanere tutto sommato invariata, nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 aprile tornerà il maltempo in Sicilia, con nuove piogge.

Le precipitazioni più consistenti si registreranno lungo la fascia orientale. Attenzione, in particolare, sulle province di Catania e Siracusa dove potrebbero verificarsi dei temporali.