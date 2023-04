Meteo Sicilia, che tempo farà domani? Le previsioni per giovedì 6 aprile

Tornerà il sole o si manterrà la pioggia? Ecco le previsioni meteo per la Sicilia per la giornata di domani, giovedì 6 aprile.

Delicata fase di instabilità meteorologica quella che si sta verificando in questi giorni in Sicilia. Sui diversi settori dell’isola, infatti, si alternano momenti di cielo sereno ad altri contraddistinti dal passaggio di nuvole minacciose e piogge improvvise. Una caratteristica della primavera che, almeno per quanto riguarda queste prime settimane, non si è ancora stabilizzata.

Nel corso delle giornate di ieri e di oggi, in particolare, si sono ripetuti acquazzoni lungo i settori tirrenici e ionici, specialmente durante le ore pomeridiane. Una condizione che ha spinto il Dipartimento della Protezione civile regionale a emettere delle allerte meteo. Ma che tempo farà domani, giovedì 6 aprile? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, giovedì 6 aprile

Per la giornata di domani le previsioni meteo parlano di un graduale ritorno del sereno in Sicilia. Il carico di piogge dovrebbe essere limitato. Ciononostante, non sono esclusi ancora annuvolamenti e possibilità di brevi precipitazioni sempre nella seconda metà della giornata.

Nel dettaglio, gli addensamenti potrebbero accumularsi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Anche nell’Agrigentino non è esclusa qualche formazione. Sul resto dell’isola i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi in assenza di piogge.

Temperature in ripresa

Le temperature saranno in graduale rialzo, con massime che toccheranno i 17-18 gradi specialmente lungo le fasce costiere della Sicilia. Le minime saranno ancora basse e, specialmente nelle zone interne della Sicilia, potrebbero stazionare su 3-4 gradi nel corso delle ore notturne.

I venti saranno deboli e saranno prevalentemente di provenienza Sud-Sud Ovest. I mari che circondano l’isola si manterranno mossi o poco mossi.