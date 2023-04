Mercoledì 5 aprile con allerta meteo in Sicilia: le previsioni

Dalle nuove piogge ai venti: le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 5 aprile.

Mercoledì 5 aprile 2023 sarà all’insegna dei temporali e del maltempo nella maggior parte della Sicilia, almeno secondo le previsioni meteo: la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla, più estesa geograficamente rispetto a quella attualmente in vigore.

Fino alla mezzanotte del 4 aprile, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrico sarà in vigore per la provincia di Messina (la più colpita da questo primo periodo di perturbazioni primaverili) e per parte delle province di Catania e Palermo. Per le successive 24 ore, invece, sarà in vigore per tutta la Sicilia settentrionale e parte di quella centro-orientale (in particolare a Trapani, Palermo, Messina, Catania).

Meteo Sicilia, allerta meteo per il 5 aprile 2023

Secondo il bollettino della Protezione Civile per il 5 aprile, si prevedono rovesci e temporali sparsi un po’ in tutta la Sicilia, in particolare nella zona settentrionale e centro-orientale. Poche nubi e giornata relativamente serena, invece, per Siracusa e Ragusa. L’allerta sarà gialla (di livello medio-basso) fino alla mezzanotte. Si raccomanda prudenza in particolare in prossimità di corsi d’acqua o zone fragili sul fronte idro-geologico.

Per quanto riguarda le temperature, queste si manterranno nella media stagionale con massime di 16-20 gradi ad Agrigento e Siracusa. I venti saranno prevalentemente moderati.

