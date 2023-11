Meteo: in Sicilia domani allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo. Prevista per domani, su tutta la Sicilia, l’allerta gialla, con precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali”.

