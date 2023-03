Meteo Sicilia, fine marzo tra sole e “boom” termico: +30° nel weekend, le previsioni

Buone notizie sul fronte meteo per la Sicilia. L'anticiclone continua a "proteggere" la Sicilia, previsto un nuovo aumento delle massime.

La Sicilia continua a confermarsi “isola felice” per quanto riguarda le condizioni climatiche in questi primi giorni di primavera. L’anticiclone di natura sub-tropicale che sta accarezzando il territorio siciliano sta garantendo stabilità e bel tempo su tutte le province, con cieli sgombri da nubi e temperature alte, anche al di sopra delle medie del periodo.

Le belle giornate di questa seconda metà di marzo sono state comunque caratterizzate dai forti venti di Maestrale. Ma cosa ci aspetta per il proseguo della settimana? Ecco le previsioni meteo per la Sicilia per domani e per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia, mercoledì 29 marzo

Per la giornata di domani, mercoledì 29 marzo, si confermerà nuovamente la tendenza del cielo sereno con il sole che continuerà a splendere ovunque in Sicilia. Le temperature massime saranno ancora elevate e si prevedono ancora picchi intorno ai 20 gradi, specialmente lungo le coste.

Previsto, comunque, un abbassamento termico durante le ore notturne, favorito dai forti venti che stanno spazzando l’isola. Nelle zone centrali del territorio le minime potrebbero sfiorare lo zero termico. Per quanto riguarda i mari, si mostreranno mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia. Si manterrà calmo, invece, il mar Tirreno.

Meteo Sicilia, le previsioni della settimana

Nel corso della seconda metà della settimana il tempo continuerà a essere soleggiato e non emergeranno criticità per quanto riguarda il possibile arrivo di precipitazioni. L’azione dell’anticiclone in Sicilia continuerà a “proteggere” il territorio almeno fino al weekend.

L’alta pressione continuerà a regalare ancora una situazione di stabilità e le temperature conosceranno una nuova risalita. Non è escluso un ulteriore ritorno sui 24-25 gradi tra giovedì 30 e venerdì 31 marzo.

Un ennesimo rialzo termico è previsto a partire dal 1° aprile, quando la colonnina di mercurio si innalzerà fino a sfiorare i 30 gradi. I valori più alti saranno toccati nelle province di Catania e Siracusa, con punte di 27-28 gradi.