Altro che primavera, in Sicilia è già estate: sole e temperature record, le previsioni meteo

Ancora sole e temperature alte in Sicilia, con valori vicini ai 30 gradi. Ecco le previsioni meteo per il weekend.

Prosegue la situazione di stabilità meteorologica sulla Sicilia, garantita dal passaggio dell’anticiclone di natura sub-tropicale. Da giorni, ormai, sulla nostra Isola insistono cieli sereni e temperature alte, anche al di sopra delle medie del periodo.

Con l’entrata ufficiale della primavera infatti il bel tempo si è ormai normalizzato su tutte le province siciliane. E in molti hanno approfittato dell’arrivo della stagione dei fiori più calda del previsto per effettuare i primi bagni come se ci si trovasse in estate.

Ma cosa bisogna aspettarsi per i prossimi giorni e, in particolare, per il fine settimana alle porte? Vediamo insieme le previsioni meteo per sabato 25 e domenica 26 marzo.

Meteo Sicilia, previsioni 25 marzo

Per la giornata di sabato 25 marzo il sole continuerà a splendere ovunque, con percentuali di nuvolosità ridotte al minimo. Le temperature continueranno a salire e toccheranno anche i 26-27 gradi, in particolare lungo le zone costiere della Sicilia.

I picchi maggiori, infatti, verranno registrati nelle zone di Agrigento, Catania e Siracusa. Le temperature minime saranno gradevoli e non si registreranno particolari variazioni. I venti saranno moderati, mentre i mari si presenteranno mossi o poco mossi.

Meteo Sicilia, previsioni 26 marzo

La giornata di sabato 26 marzo replicherà la situazione meteorologica di bel tempo delle precedenti 24 ore. Il sole spenderà ancora su tutta la Sicilia e saranno escluse eventuali precipitazioni. Farà ancora caldo, con le temperature massime sempre in crescita e tendenti verso i 30 gradi.

Ancora una volta i valori più alti verranno segnalati lungo le zone costiere. Le temperature minime non subiranno cambiamenti di rilievo. I venti saranno sempre moderati, mentre i mari si mostreranno mossi o poco mossi.