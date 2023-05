Meteo Sicilia, ancora tempo incerto: nubi e pioggia, occhio ai venti forti

Meteo incerto in Sicilia anche per la giornata di domani. Attese nuove precipitazioni e venti forti, ecco dove.

Tempo incerto in Sicilia anche per la giornata di domani, venerdì 19 maggio 2023. Secondo le previsioni meteo, sull’isola sono attesi coperti su tutte le province e non sono escluse precipitazioni, specialmente nella zona più interna.

Meteo Sicilia, dove pioverà

Le piogge potrebbero manifestarsi, in particolare, nella provincia di Caltanissetta. Non è esclusa la caduta di qualche goccia anche nell’Ennese e in provincia di Catania. Nel resto della Sicilia i cieli saranno nuvolosi o parzialmente nuvolosi.

Le temperature supereranno ancora una volta i 20 gradi. I picchi sono attesi lungo le zone costiere, specialmente nell’Agrigentino, nel Catanese e nel Siracusano con valori massimi che oscilleranno tra i 24 e i 22 gradi. Il clima sarà mite anche nel corso delle ore serali, con le minime che si manterranno stazionarie.

Attenzione, però, per quanto riguarda i venti che soffieranno da moderati a forti, fino a molto forti, specialmente nelle zone di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Ragusa. I mari che circondano l’isola saranno mossi.