Meteo Sicilia, pioggia o sole? Occhio al vento forte: le previsioni per le prossime ore

Che tempo farà in Sicilia? Ecco le previsioni meteo per oggi e per la giornata di domani, giovedì 2 marzo 2023.

Che tempo farà in Sicilia nelle prossime ore. Le previsioni meteo per l’Isola parlano ancora di una situazione instabile anche per questi primi giorni di marzo 2023. Secondo gli esperti, infatti, sul territorio siciliano potrebbero ancora manifestarsi delle precipitazioni, accompagnate da raffiche di vento. Ma scopriamo nel dettaglio la situazione.

Meteo Sicilia, previsioni 1° marzo

Per la giornata di oggi, mercoledì 1° marzo, le previsioni meteo per la Sicilia tratteggiano un quadro variegato. Attesa la presenza di nuvole compatte nella parte occidentale dell’Isola, con possibilità di piogge – anche a carattere di temporale – nelle province di Trapani e Agrigento.

Nelle altre province siciliane viene esclusa la possibilità di acquazzoni, ma il cielo si manterrà comunque parzialmente coperto. Le temperature saranno in flebile diminuzione, con picchi di 16-17 gradi lungo le zone costiere.

Nelle aree interne della Sicilia i valori massimi non andranno oltre i 12 gradi nelle province di Caltanissetta ed Enna. Durante le ore notturne le minime sfioreranno nuovamente lo zero. Lungo le coste esposte i venti si manterranno da moderati a forti, mentre si mostreranno forti tutti i mari che circondano la Sicilia.

Meteo Sicilia, previsioni 2 marzo

Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 2 marzo, sono previste ancora piogge nella fascia occidentale e meridionale del territorio. Il maltempo potrebbe concentrarsi in particolare su Trapani e provincia, con temporali e vento forte.

Sul resto della Sicilia il tempo rimarrà incerto, ma non dovrebbe cedere alla pioggia. Le temperature rimarranno ancora stabili, con punte di 18 gradi sulle coste. Le temperature minime saranno di nuovo in calo, specie nei settori interni.