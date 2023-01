Meteo Sicilia, inizio di gennaio ancora tra sole e temperature alte: le previsioni

Condizioni climatiche favorevoli per la Sicilia. Il meteo per domani e per i prossimi giorni promette ancora bel tempo e temperature alte.

Inizio di 2023 stabile per quanto riguarda il meteo in Sicilia. Così come osservato per la giornata di Capodanno, 1° gennaio, anche per domani lunedì 2 gennaio nell’Isola si respirerà ancora un clima a dir poco primaverile, con sole ovunque e temperature gradevoli, in alcune zone addirittura superiori alle medie del periodo.

Meteo Sicilia, le temperature

I cieli come detto saranno totalmente o parzialmente sgombri da nubi, con possibilità di precipitazioni assenti. Le temperature saranno vicine ai 20 gradi, in particolare lungo le coste della Sicilia.

Ad Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Siracusa i valori massimi toccheranno i 19-18 gradi durante le ore centrali della giornata. A Trapani si toccheranno 16 gradi, a Ragusa 15, a Caltanissetta 14 e a Enna 14.

I venti saranno perlopiù deboli, tendenti al moderato lungo la fascia orientale dell’Isola. Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda i mari.

Meteo Sicilia, bel tempo fino all’Epifania

La situazione di bel tempo proseguirà per l’intera prima settimana di gennaio. Soltanto tra l’Epifania e il prossimo fine settimana potrebbero fare la comparsa alcuni addensamenti, senza però far presagire eventuali precipitazioni.