Meteo Sicilia, autunno ancora rinviato: sole e temperature alte – Le previsioni di domani

Meteo Sicilia, ancora temperature alte e cieli sereni con qualche possibile pioggia nell'entroterra. L'autunno può attendere.

Autunno ancora “in vacanza” in Sicilia, dove si continuano a vedere gli effetti della bella stagione che non accenna ad arrendersi. Per la giornata di domani, lunedì 16 ottobre, sulla nostra Isola si prevedono nuovamente cieli sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta dell’entroterra dove potrebbe fare la sua comparsa qualche nube carica di pioggia.

Meteo Sicilia, previsioni 16 ottobre

Per le prossime 24 ore, come detto, i siciliani potranno assistere ancora a questa particolare appendice estiva, con sole forte e cieli sereni ovunque o quasi. Soltanto nella provincia di Enna, infatti, potrebbero verificarsi delle brevi piogge nel corso della giornata.

Ancora temperature alte

Per quanto concerne le temperature, i valori massimi saranno ancora collocati sui 31-32 gradi specialmente lungo le zone costiere della Sicilia. Si toccheranno i picchi più alti ad Agrigento, a Catania e Siracusa.

Caldo anche nelle altre province siciliane, con massime di 28 gradi a Messina, Palermo e Ragusa. A Caltanissetta si toccheranno i 27 gradi, a Trapani 26 gradi e, infine, a Enna non si andrà oltre 25 gradi.

Per quanto riguarda i venti, essi soffieranno moderati da Ovest-Sud Ovest. I mari si presenteranno calmi o poco mossi, senza particolari criticità.