Meteo Sicilia, per Santa Lucia pioggia ma crescono le temperature: le previsioni di domani

Le previsioni meteo in Sicilia per domani, martedì 13 dicembre. Ancora pioggia ma con una gradita sorpresa dalle temperature.

Giornata all’insegna dell’instabilità quella di domani, martedì 13 dicembre. Per le prossime 24 ore in Sicilia si prevedono ancora piogge così come avvenuto nel corso del fine settimana e nella giornata odierna.

La Protezione civile regionale annuncia precipitazioni “da sparse a diffuse, anche carattere di rovescio o temporale, sui settori Nordorientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Saranno “sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Meteo Sicilia, le temperature

E se per domani, giorno in cui in Sicilia si celebra Santa Lucia, uno dei proverbi più noti recita “Da Santa Lucia il freddo si mette in via”, le condizioni climatiche forniranno invece una gradita eccezione alla regola. Per domani, infatti, si prevedono temperature vicine ai 20 gradi lungo le zone costiere dell’Isola.

Si oscillerà infatti tra i 19 e i 18 gradi a Siracusa, Palermo e Trapani, mentre a Catania e Messina si toccheranno i 17 gradi nelle ore centrali della giornata. La media più bassa si registrerà a Enna, con 11 gradi di massima.

Meteo Sicilia, venti e mari

I venti saranno “forti dai quadranti occidentali con locali raffiche di burrasca, prevalentemente da Sud-Ovest”. Per quanto riguarda i mari, sarà “agitato localmente il Tirreno meridionale settore Ovest”. Si riveleranno “molto mossi il resto del Tirreno meridionale e lo Ionio centro-meridionale”