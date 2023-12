Meteo, in Sicilia ancora sole: occhio al maltempo nel weekend

Le previsioni per la giornata di domani in Sicilia indicano ancora sole sull'isola: occhio però al maltempo in arrivo nel weekend

Per la giornata di domani, martedì 12 dicembre, il sole la farà ancora da padrone in Sicilia. La Protezione civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta meteo, con le temperature che si manterranno nella media stagionale.

Il maltempo, però, sembra però dietro l’angolo. Secondo i professionisti del settore, “durante la giornata di domenica si assisterà al passaggio di un fronte perturbato in arrivo da nord, foriero di piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi, diffusi su Campania e Calabria.

Piogge previste nel weekend nel Messinese

Isola più ai margini del peggioramento, con qualche rovescio intermittente previsto segnatamente sul Messinese. A seguire, le regioni di sud-ovest saranno più riparate dall’anticiclone; tuttavia, sono attesi annuvolamenti anche compatti su Campania e alto cosentino tirrenico, con la possibilità di qualche debole ed isolato piovasco a carattere sparso. Maggiori schiarite sui settori ionici“.

