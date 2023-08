Weekend di pioggia e temporali, ma il caldo non molla la Sicilia

Domani previsti a Palermo possibili precipitazioni e addirittura fenomeni temporaleschi, ma il caldo non molla, anzi, per domani massime previste in tutta la Sicilia tra i 32 e i 36 gradi centigradi

Domani previsti a Palermo possibili precipitazioni e addirittura fenomeni temporaleschi, ma il caldo non molla, anzi, per domani massime previste in tutta la Sicilia tra i 32 e i 36 gradi centigradi. Nel capoluogo siciliano si prevede una massima di 34 gradi.

Nel capoluogo siciliano, dunque, domani probabilmente vi saranno alcune piogge, soprattutto nella parte finale della giornata. Invece nel resto della Sicilia i cieli potrebbero coprirsi un po’ dappertutto dalla giornata di sabato 5 agosto.

Piogge e temporali

Sabato vi saranno probabilmente delle piogge importanti sia a Palermo sia in altre parti dell’Isola per via di un’alta pressione, prevista anche una diminuzione sensibile delle temperature. Nella stessa giornata si prevedono massime dai 35 gradi a Siracusa ai 23 gradi di Enna. Nel capoluogo siciliano si potrebbe oscillare fra i 29 e i 27 gradi.

Domenica 6 agosto, invece, per concludere il fine settimana in bellezza si tornerà al cielo sereno e torneranno le temperature nella norma stagionale. Forse vi sarà un po’ più di vento e mare mosso.