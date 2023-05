Mezzo pesante si ribalta, chiusa A19 tra Dittaino e Agira

L’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ è provvisoriamente chiusa, in direzione Catania, tra Dittaino e Agira, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente in prossimità del km 139,100.

Sul posto è giunta un’autogru per la rimozione del mezzo, già avvenuta. È adesso in corso la bonifica del tratto in seguito allo sversamento del gasolio sul piano viabile, propedeutica alla riapertura. Il traffico è stato provvisoriamente deviato allo svincolo di Dittaino con rientro allo svincolo di Agira dopo avere percorso la statale 192.

Aggiornamento ore 15.05: Carreggiata riaperta. Al momento il traffico defluisce sulla sola corsia di marcia per consentire il ripristino delle barriere incidentate.