Nuovo soccorso per Geo Barents. La nave di Medici senza frontiere ha soccorso in acque internazionali una piccola barca in vetroresina su cui viaggiavano 38 persone, tra cui un minore non accompagnato. A lanciare l’sos era stato Alarm Phone, mentre Seabird, il velivolo di ricognizione area di Sea Watch ha fornito supporto aereo.