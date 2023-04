Migranti: cadavere a bordo di nave Astral, sbarcherà a Lampedusa

Da lunedì Astral ha fornito supporto a 151 persone in 4 differenti operazioni di soccorso

La nave Astral di Open Arms è in arrivo a Lampedusa per poter sbarcare il cadavere di un migrante trovato ieri alla deriva. Da lunedì Astral ha fornito supporto a 151 persone in 4 differenti operazioni di soccorso.

La denuncia

Un’imbarcazione in difficoltà, con 28 persone a bordo, è stata segnalata da Alarm Phone in zona Sar. “Siamo in contatto con un gruppo di 28 persone in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso condivisa tra Malta e Italia – dicono – . Abbiamo allertato le autorità ma nessuna operazione di salvataggio è stata ancora confermata”.