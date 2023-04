Migranti, hotspot Lampedusa ancora pieno: altri trasferimenti sul traghetto

Nella struttura di Contrada Imbriacola oltre 1800 persone

Ancora una volta hotspot di Lampedusa al collasso. In questo momento ci sono circa 1800 presenze, a fronte di una capienza di 400. Gli ultimi sbarchi di migranti hanno nuovamente riempito la struttura di Contrada Imbriacola.

E, come se non bastasse, sotto i riflettori sono finiti anche gli autobus utilizzati per trasferire i migranti dal molo al Centro e dalla struttura di primissima accoglienza fino al porto dove avvengono i trasferimenti con i traghetti di linea: non sarebbero idonei e subirebbero continui rallentamenti. Oggi pomeriggio 400 migranti saranno trasferiti sul traghetto che è diretto a Porto Empedocle e poi successivamente dislocati in altri centri d`accoglienza.