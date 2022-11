Scontro Italia-Francia su migranti, l’UE vuole ricomporre la frattura: presto vertice

A breve potrebbe essere organizzata una riunione tra i Paesi membri per discutere della gestione dei soccorsi in mare.

L’Unione Europea tenta di sanare la frattura tra Italia e Francia sul tema dell’accoglienza dei migranti e, più in generale, su come affrontare la gestione dei soccorsi in mare tra i Paesi membri.

A riferirlo è stato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, in un’intervista concessa a Politico.

Secondo alcune indiscrezioni, Bruxelles starebbe pensando a un vertice al quale potrebbero prendere parte i ministri dell’Interno dei Paesi membri. La riunione potrebbe essere organizzata in tempi brevi, prima del Consiglio Affari Interni in programma per inizio dicembre.

Migranti, il caso Ocean Viking

La “lotta” tra Roma e Parigi è esplosa in questi giorni a seguito del rifiuto da parte del Governo italiano di fare giungere la nave Ocean Viking sul territorio e dopo le tensioni che si erano recentemente create per il mancato sbarco dei migranti presenti sulle navi umanitarie Humanity 1 e Geo Barents al porto di Catania.

La nave di SOS Mediterranee è stata quindi accolta dal porto di Tolone per procedere allo sbarco delle 230 persone che si trovavano a bordo.

Le polemiche tra i due Paesi

Nel frattempo la Francia ha puntato il dito contro l’Italia, con il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin che ha definito “incomprensibile e disumana” la posizione di Roma sugli arrivi dei richiedenti asilo.

In seguito, la segretaria di Stato francese agli Affari Ue, Laurence Boone, ha aggiunto che si è rotta la fiducia tra i due Paesi. Immediata la risposta del premier Giorgia Meloni che si è detta “colpita” per “l’aggressione” del Paese transalpino. Insieme alla leader di Fratelli d’Italia si è espresso anche il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.