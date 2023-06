Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa, arrivati in 118 nella notte

Ripresi gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Sull'isola sono giunte 118 persone nel corso della notte tra martedì e mercoledì.

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa nel corso della notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno. Sull’isola siciliana nelle scorse ore sono giunte 118 persone in due distinti approdi.

Migranti, i due arrivi a Lampedusa

In occasione del primo arrivo a Lampedusa, la Guardia di Finanza ha intercettato in mare un gommone con a bordo 11 tunisini, tra cui una donna. I finanzieri sono giunti sul posto mettendo in salvo le persone, mentre l’imbarcazione è stata lasciata alla deriva.

In seguito, gli stessi militari hanno individuato una nuova imbarcazione con 107 migranti, tra cui 5 donne. Dopo un primo triage sanitario sull’isola, i migranti sono stati successivamente trasportati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente ospitate 263 persone.

Migranti, in 23 sbarcati ad Augusta

Sempre nelle scorse ore, stavolta ad Augusta, in provincia di Siracusa, è avvenuto un altro sbarco di migranti. In tutto nella città costiera della Sicilia orientale sono arrivate 23 persone che nella giornata di sabato erano state individuate a bordo di una barca alla deriva nel Canale di Sicilia.

L’imbarcazione, segnalata da Alarm Phone, era rimasta per diverse ore in mare aperto. Sea Watch aveva chiesto l’intervento di Malta per mettere in salvo i migranti, ma dall’Isola mediterranea non era giunta alcuna risposta.

Foto di repertorio