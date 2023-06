Migranti, a Lampedusa nuova ondata di sbarchi: cinque arrivi nella notte

Non si fermano gli arrivi di migranti a Lampedusa. Nelle scorse ore nuovi arrivi dal Nordafrica, hotspot al collasso.

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa, dopo gli arrivi che si sono registrati nello scorso fine settimana. Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 giugno sull’isola siciliana si sono verificati altri cinque arrivi, per un totale di 218 persone soccorse in area Sar dalla Capitaneria di Porto.

Le imbarcazioni sarebbero partite tutte dalla Tunisia, con a bordo persone provenienti da più Paesi del continente africano.

Lampedusa, hotspot di nuovo pieno

Dopo un primo triage sanitario di rito, i migranti giunti a Lampedusa sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola che torna nuovamente a essere pieno oltre la capienza consentita. Al momento, nella struttura di prima accoglienza dell’isola, sono presenti oltre 1.300 persone.

Da ieri sera sono in corso i trasferimenti degli ospiti in direzione Porto Empedocle attraverso l’impiego dei traghetti di linea. Proprio in queste ore è previsto un maxi trasferimento di 600 migranti

Foto di repertorio