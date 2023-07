A Lampedusa non si fermano gli arrivi dei migranti, continue segnalazioni e interventi senza sosta

Pare che il Mediterraneo sia pieno di barchini pronti a sbarcare a Lampedusa, non si fermano gli approdi dei migranti nell'isola siciliana.

Pare che il Mediterraneo sia pieno di barchini pronti a sbarcare a Lampedusa, non si fermano gli approdi dei migranti nell’isola siciliana. Ad affermare questa sensazione sono stati dei pescatori del luogo che stanno in mare moltissime ore e dalla tecnologia per la navigazione gli capita molte volte di individuare i barconi in difficoltà pieni di disperati in cerca di un posto migliore. Così fanno le dovute segnalazioni.

Le imbarcazioni con a bordo i migranti arrivano principalmente da due rotte: da Tunisia e Libia. Anche oggi non si sono fermati, dunque, gli approdi sull’isola di Lampedusa e le motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera lavorano senza sosta, altresì la Croce Rossa. Tuttavia, l’hotspot risulta sempre strapieno, al momento si contano 1.070 persone all’interno.

Migranti, le ultime notizie da Lampedusa

In concomitanza ai numerosi sbarchi, altrettanti sono i trasferimenti, infatti stamattina, a bordo del traghetto di linea Galaxy sono partite 300 persone, e altre circa 700 saranno imbarcate sulla nave Dattilo della guardia gostiera, che finite le operazioni di imbarco, attualmente in corso sulla banchina di Cala Pisana, trasferirà i migranti arrivati in queste ore nei porti di Messina e Reggio Calabria. Sono queste le disposizioni della Prefettura di Agrigento e del Viminale.

Rimangono nel centro accoglienza numerosi minori e bambini non accompagnati, in attesa di trovare una sistemazione adeguata in altri centri in Italia. Intanto, non ci sono notizie del barcone con 200 persone a bordo che sembrerebbe disperso nelle acque di competenza libica. Sono in corso altre operazioni di recuperi in mare in area Sar da parte delle motovedette della guardia costiera, che arriveranno nelle prossime ore al molo Favaloro.