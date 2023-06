Migranti, a Lampedusa altri trasferimenti dopo gli arrivi. Senza esito le ricerche dei 40 dispersi

Si cerca di alleggerire la pressione dei migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Altro traghetto alla volta di Porto Empedocle.

Proseguo i trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa al fine di alleggerire la pressione sulla struttura di prima accoglienza isolana. Nella giornata di ieri altri 200 persone hanno lasciato l’hotspot, a bordo di un traghetto diretto a Porto Empedocle.

Complessivamente, in questi giorni, sono stati trasferiti più di 1.000 soggetti a fronte dei 1.500 che sono giunti nella seconda metà di settimana a Lampedusa. Al momento, all’interno dell’hotspot, sono presenti meno di 500 persone. Un numero comunque superiore alla capienza consentiva.

Lampedusa, si cercano ancora i dispersi

Hanno avuto esito negativo, finora, le ricerche dei 40 dispersi in mare – tra cui un neonato – a seguito del naufragio avvenuto nella giornata di martedì. Al momento sarebbero stati soltanto 4 i migranti giunti sull’isola siciliana.

Non è stato consentito di approdare a Lampedusa, inoltre, alla nave Geo Barents che nei giorni scorsi aveva tratto in salvo 14 migranti rimasti alla deriva su un gommone. Per loro, infatti, è stato destinato il porto di La Spezia.

Foto di repertorio