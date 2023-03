Migranti, Musumeci “Tutti devono metterci la faccia”

Il ministro: "Non avete idea di cosa accadrà fra qualche mese"

“Il grosso dei provvedimenti del governo Meloni in merito all’immigrazione clandestina arriverà d’intesa con l’Unione europea. Giorno 23 e 24 i leader europei saranno tutti attorno ad un tavolo e in quella occasione il premier presenterà un pacchetto di proposte su cui spero arriverà il consenso degli altri Stati membri”. Lo afferma il ministro delle politiche del mare Nello Musumeci rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro organizzato a Misterbianco (Catania) nell’ambito della 21/ma edizione di Nauta, il Salone nautico del Mediterraneo. “Abbiamo la necessità – aggiunge Musumeci – di metterci tutti la faccia. Non è più consentito che il peso di questa immane tragedia debba restare solo sull’Italia, sulla Grecia o su Malta e gli altri Stati europei si girano dall’altra parte. Non è più consentito”.

“Non sapete quello che accadrà tra qualche mese, non avete idea. In questa terra di Sicilia sappiamo tutti quello che abbiamo dovuto fare con lo sbarco illegale dei migranti. O l’Europa si rende conto che siamo arrivati al punto zero o saremo costretti a piangere ancora altri morti perché nei Paesi di partenza non si dice che fine fanno i loro connazionali. La gente è convinta che pagando i mafiosi e salendo sulle zattere potrà raggiungere l’Eldorado. E non è così”, ha aggiunto l’ex governatore della Sicilia.

“Orgoglioso dei provvedimenti del governo”

“Li ho adottati anch’io. Non posso che essere orgoglioso dei provvedimenti adottati dal Governo in merito all’immigrazione clandestina perché si tratta di una risposta coraggiosa, immediata, concreta perché di parole di può anche morire. Noi abbiamo la necessità di sgominare la rete mafiosa degli scafisti e per farlo occorrono misure adeguate”., sottolinea il ministro delle politiche del mare.