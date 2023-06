Migranti, peschereccio soccorso e motopesca alla deriva: “Servono soccorsi immediati”

Mentre il peschereccio con 252 persone giunge a Lampedusa, Alarm Phone lancia nuovamente l'allarme per un gruppo in fuga dalla Libia.

Nuovi sbarchi di migranti in Sicilia: nelle scorse ore un peschereccio è stato soccorso e condotto a Lampedusa. Nel frattempo, però, altre persone in fuga dalla Libia sarebbero in pericolo in mare.

Ecco gli ultimi aggiornamenti da Alarm Phone, Ong impegnata nel soccorso in mare.

Soccorso peschereccio e condotto a Lampedusa

Un gruppo di 252 migranti che si trovava a bordo di un peschereccio è stato soccorso e ha raggiunto l’isola di Lampedusa. Alarm Phone aveva ricevuto una richiesta di aiuto dalla motopesca – che pare stesse imbarcando acqua – nelle scorse ore, ma aveva perso i contatti con l’imbarcazione. Per fortuna, però, sembra che i soccorsi siano arrivati e che le quasi 300 persone a bordo siano salve.

🆘 ~300 people in distress in #Malta SAR! Alarm Phone was called by a group who fled from #Libya on a fishing vessel. In our last contact 2 hours ago, the people said that water was entering the boat & asked for urgent rescue. We call on authorities to intervene without delay! pic.twitter.com/YPrNjN5gsJ — Alarm Phone (@alarm_phone) June 7, 2023

Barcone alla deriva in fuga dalla Libia

La scia di migranti in fuga e in pericolo nelle acque del Mediterraneo, però, non si arresta. Sempre Alarm Phone avverte di un altro gruppo in fuga dalla Libia e a rischio in acque SAR maltesi.

🆘! ~100 lives at risk off #Libya! We were alerted by people on a rubber boat, trying to escape from #Libya. They report that the boat is adrift close to the coast in Libyan territorial waters and that some people have gone overboard! Rescue must be launched immediately! pic.twitter.com/6aZabHL2YS — Alarm Phone (@alarm_phone) June 8, 2023

“Ci riferiscono – dicono – che la barca è alla deriva vicino alla costa nelle acque territoriali libiche e che alcune persone sono andate in mare! I soccorsi devono essere lanciati immediatamente”, si legge in un recente tweet dell’Ong.

Immagine di repertorio