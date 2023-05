Migranti, Siracusano (Fi): “Governo vuole contrastare immigrazione illegale”

Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia: "Faremo tutto il possibile"

“Il governo italiano fa tutto ciò che è in suo potere per contrastare l’immigrazione irregolare, un fenomeno davvero complesso che diventerà un’emergenza ancor più grande nei prossimi mesi“. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un’intervista a Rai News 24.

Le contromisure del decreto Cutro

“L’obiettivo dell’esecutivo – ha sottolineato – è quello di contrastare fermamente l’immigrazione illegale e di combattere i trafficanti di uomini, che sono i responsabili delle drammatiche morti che abbiamo nel Mediterraneo. Il decreto Cutro fa tutto questo e allo stesso vuole regolare l’immigrazione regolare attraverso i flussi”.