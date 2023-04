Migranti: Tajani, “grati a Lampedusa, impegnati per ridurre flussi”

"La mia solidarietà alla Sicilia e Lampedusa che soffre di una pressione migratoria crescenta al limite del collasso" dice Tajani.

“La mia solidarietà alla Sicilia e Lampedusa che soffre di una pressione migratoria crescenta al limite del collasso. Si stanno caricando di grandi responsabilità e sacrifici e noi dobbiamo essere grati a questa gente di Sicilia per quanto sta collaborando. Sul fronte dell’immigrazione, siamo impegnati con una strategia a lungo termine con la Tunisia e gli altri Paese per ridurre i flussi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in video collegamento alla convention di Forza Italia al Teatro Politeama di Palermo.