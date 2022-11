Migranti, Weber: “L’Italia non deve essere lasciata sola, serve soluzione europea”

Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) ha anche commentato la questione sui migranti tra Francia e Italia

Dopo l’incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, Manfred Weber, presidente del Pps, Partito Popolare europeo, ha parlato con i giornalisti: “Quello di cui abbiamo bisogno è una soluzione europea che preveda maggiore controllo dei confini, protezione dei confini e solidarietà in Europa – ha detto -. L’Italia non deve essere lasciata da sola, serve una solidarietà europea”.

“Tutti devono prendersi le proprie responsabilità – ha proseguito Weber -. Sul fronte del Mediterraneo è chiaro che dobbiamo prenderci cura di chi chiede aiuto, dobbiamo soccorrere le persone. Ma l’Italia non è da sola e occorre essere solidali. Chiedo a tutti di fare tutto il possibile per una soluzione europea, perché l’Europa sta attraversando sfide comuni, come la crisi economica e la migrazione”.

Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber ha infine commentato la crisi sui migranti tra Francia e Italia:

“Penso che la Francia e l’Italia debbano trovare un’intesa reciproca in merito alle sfide comuni che hanno davanti. Ogni Paese deve affrontare la sfida della migrazione. Non abbiamo bisogno di una battaglia tra la Francia e l’Italia o tra altri Paesi – ha concluso – la cosa più importante è la stabilità europea”.