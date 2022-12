Milan, Ibrahimovic: “Milano casa mia, potrei restare qui dopo il ritiro”

Il fuoriclasse svedese, Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un'intervista ad Alberto Angela: dal rapporto con Milano, ai consigli per i giovani

Spinge per tornare in campo, Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese continua ad allenarsi senza sosta per recuperare definitivamente dall’operazione al legamento crociato del ginocchio destro dello scorso maggio e rimettersi a disposizione del suo Milan per il 2023.

Ibra ha ancora voglia di gol e magie. Di essere decisivo per la squadra di Pioli e far sognare, ancora una volta, il popolo rossonero.

Nel frattempo, il 41enne di Malmoe ha rilasciato un’intervista ad Alberto Angela per “Stanotte a Milano”, parlando anche del rapporto speciale instauratosi tra lui e la città lombarda.

“Giocare a San Siro mi fa un grande effetto – afferma Ibra – qua per 8-9 anni ha fatto parte della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa. Ho passato tanti anni qua, ho conosciuto gente che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che potrei rimanere qui dopo la fine della mia carriera”.

Ibrahimovic: “Consiglio ai giovani? Giocate a calcio per voi stessi”

Incalzato dal noto conduttore e figlio d’arte, Zlatan Ibrahimovic ha voluto dare dei consigli anche a tutti i giovani che sognano di fare i calciatori o le calciatrici.

“Che consiglio darei a un ragazzo o una ragazza che vuole iniziare a giocare a pallone? Prima di tutto fai quello che ti rende felice – ha spiegato l’asso svedese – Non devi fare le cose per altre persone, lo devi fare per te stesso, credi in te stesso. Questo ti porta avanti a lungo”.