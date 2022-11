Milano, ambientalisti bloccano l’aeroporto di Linate contro i jet privati

Gl attivisti di Ultima Generazione insieme a un gruppo di scienziati, studenti e sostenitori, hanno messo in atto una azione dimostrativa

“Politici come Matteo Renzi o Silvio Berlusconi emettono tonnellate di Co2 per andare a parlare di cambiamento climatico o per andare allo stadio a vedere una partita di calcio”. Queste, tra le altre, le parole gridate dagli attivisti di Ultima Generazione che oggi, insieme a un gruppo di scienziati, studenti e sostenitori, hanno messo in atto una azione dimostrativa all’aeroporto milanese di Linate.

Una quindicina le persone che intorno alle 13 si sono schierate incatenate l’una all’altra all’ingresso dello scalo, impedendo il transito di veicoli in entrata ed uscita. Poi si sono introdotte all’interno del terminal e hanno azionato l’allarme anti-incendio. Nel frattempo, alcune di loro hanno affisso dei poster che sottolineavano le enormi disuguaglianze nelle emissioni di gas ad effetto serra tra le élite economiche e le altre fasce della popolazione.