Milazzo, le pizze di David Gitto ai vip di Sanremo 2024: “Portare in alto il nome della mia città è stato un onore”

Con il suo impasto il pizzaiolo ha deliziato i palati di vip, cantanti e addetti ai lavori

Non capita tutti i giorni di preparare una pizza e farla assaggiare ad Amadeus, ma per David Gitto, proprietario del locale “Non solo pizza” a Milazzo, non è stato l’unico privilegio nella lunga settimana che l’ha visto partecipare a Casa Sanremo come pizzaiolo. Nella location infatti, durante le frenetiche giornate del festival della canzone italiana vengono quotidianamente ospitati cantanti, vip e addetti ai lavori, che per l’occasione hanno avuto modo di gustare le deliziose pizze preparate da David.

Le pizze per Amadeus

David Gitto ha partecipato come pizzaiolo a Casa Sanremo per il secondo anno consecutivo, affermando di aver preparato una media di mille pizze al giorno insieme ai suoi colleghi: “C’erano tutti, Amadeus, Mr. Rain e tanti altri. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti per il nostro lavoro, anche se per me la grande priorità, oltre a quella di far conoscere sempre di più il mio locale, è quella di valorizzare la mia città e per questo il fatto di aver portato una parte di Milazzo a Sanremo mi rende fiero”.

In occasione del festival il pizza-chef David Gitto ha fatto parte dello staff del maestro Enzo Piedimonte, responsabile dell’area food pizzeria di Casa Sanremo, che riporterà il Festival della Pizza dal 9 al 12 maggio proprio a Milazzo sul lungomare Garibaldi.

David Gitto ricevuto oggi dal sindaco

Per aver rappresentato la città di Milazzo al Festival di Sanremo il pizzaiolo David Gitto questa mattina è stato ricevuto a Palazzo dell’Aquila dal sindaco di Milazzo Pippo Midili. Occasione in cui David ha consegnato al primo cittadino la divisa di Casa Sanremo.

Quella di Sanremo non sarà l’ultima esperienza di David Gitto in una trasmissione televisiva come pizzaiolo: “Oggi a Milazzo una buona parte della mia clientela viene a mangiare al mio locale perché mi conoscono – ha affermato David-. A breve avrò anche l’onore di partecipare ai programmi gastronomici L’Ingrediente perfetto su La7, e Pizza Doc sulla Rai. Nei prossimi mesi verrà una troupe che farà delle riprese della pizzeria e anche del promontorio milazzese e penso che non ci sia niente di meglio che far conoscere la città di Milazzo anche attraverso il mio mestiere, sono soddisfazioni”.