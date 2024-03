Milazzo: nuova vita per l’ex convento dei Cappuccini

La struttura ospiterà soggetti in difficoltà grazie a un piano di interventi già avviato per renderla idonea. Previsto un investimento di un milione e 100 mila euro messi a disposizione dal Pnrr

MILAZZO (ME) – I locali dell’ex convento dei Cappuccini ospiteranno un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà. Della sua realizzazione si occuperà il Distretto socio-sanitario. I lavori potranno essere eseguiti grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, equivalenti a un milione e 100mila euro. Lo scopo è quello di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, offrendo loro servizi completi per promuoverne così l’autonomia e favorire una loro piena integrazione sociale.

L’ex convento dei Cappuccini per aiutare le persone senza dimora

Nel caso specifico del Distretto di Milazzo, che comprende 13 Comuni, l’immobile individuato è quello che ha ospitato in passato gli uffici dedicati ai Lavori pubblici, ma allo stato attuale sarà necessaria una ristrutturazione. L’iter burocratico è stato avviato con l’incarico ad un professionista di redigere il piano di interventi da portare a compimento per rendere la struttura idonea. Secondo gli intenti del Distretto, nel primo triennio l’ex convento dei Cappuccini potrà ospitare a rotazione un’ottantina di beneficiari per offrire loro accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari, ricettività diurna e notturna, distribuzione di kit igienici, servizio docce, cena e colazione per gli ospiti che vi passeranno la notte, bevande, alimenti per il ristoro per gli ospiti diurni, gestione di situazioni emergenziali, colloqui psicosociali con rilevazione dei bisogni prioritari e percorsi di accompagnamento all’autonomia.

“Un progetto che si inserisce all’interno dei processi di inclusione sociale del territorio” così l’ha definito l’assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri.

“Il distretto di Milazzo – ha aggiunto l’assessore – ha avviato percorsi per determinare la costituzione di una comunità inclusiva ed educante. Ruolo fondante di tale azione sarà quello assolto dal coinvolgimento delle associazioni per il contrasto alla povertà, quali: Croce Rossa, Caritas e altre associazioni di volontariato”.

“Ai fini della pratica realizzazione del progetto – ha concluso Impellizzeri – si farà riferimento ad enti del terzo settore della rete della Governance Territoriale e infatti, sia per la ristrutturazione dell’immobile individuato che per la gestione dei servizi erogati e del personale, si procederà con procedura di appalto ad evidenza pubblica”.

Altri progetti realizzati a Milazzo grazie ai fondi del Pnrr

I fondi ottenuti per la realizzazione del centro di accoglienza per soggetti in difficoltà non sono gli unici che il Comune di Milazzo è riuscito ad ottenere dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione comunale è anche riuscita ad erogare oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo centro turistico nel centro di Milazzo, con la scelta di trasferire il commissariato di Polizia nella sede di San Filippo del Mela. Per questo progetto i lavori sono stati già assegnati.

La ditta interessata, dopo aver avviato i lavori di bonifica dell’ex mercato coperto, darà il via alla fase di demolizione dell’intero edificio per portare avanti un piano che l’Amministrazione aveva già reso noto lo scorso ottobre.