Milazzo, dalla Regione siciliana 100mila euro per il turismo

Il sindaco Midili annuncia lo stanziamento in vista della prossima stagione estiva. L’Amministrazione punta a favorire la permanenza dei vacanzieri nel territorio grazie a nuovi eventi culturali e artistici

MILAZZO (ME) – La nuova Legge finanziaria varata dalla Regione Siciliana ha previsto il finanziamento di centomila euro per il Comune di Milazzo, destinati alla promozione turistica del territorio. A renderlo noto è stato il sindaco Pippo Midili, che ha già annunciato di essere a lavoro in vista della prossima stagione estiva, che si preannuncia già ricca di eventi culturali e artistici.

“Già lo scorso anno – ha spiegato il primo cittadino – in occasione della realizzazione di una nuova tribuna al Castello abbiamo fatto ripartire le manifestazioni estive che negli anni Novanta hanno fatto conoscere Milazzo a livello nazionale, grazie alla presenza di grandi artisti. Tramite il supporto di sponsor che hanno creduto nel nostro progetto di rilancio dell’immagine della città in ambito turistico ed economico, abbiamo allestito un cartellone di rilievo. Adesso, con queste ulteriori risorse potremo programmare, e lo stiamo facendo già da adesso, un’altra stagione di qualità per rendere sempre più attrattiva la nostra città. Ed è chiaro che muovendoci per tempo potremo anche avviare una sinergia con gli operatori turistici per far sì che queste manifestazioni rappresentino anche un valore aggiunto per favorire la permanenza a Milazzo dei vacanzieri”.

Per l’occasione il primo cittadino ha voluto ringraziare il deputato Pino Galluzzo per l’attenzione nei confronti del territorio milazzese e per aver contribuito in modo sostanziale allo stanziamento di questi fondi, che insieme a quelli dei privati giocheranno un ruolo centrale nell’organizzazione del prossimo programma estivo in vista della nuova stagione turistica. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato da Midili è quello di assicurare a Milazzo “un ruolo di primo piano nell’offerta di eventi culturali e artistici nella nostra regione”.

Una programmazione turistica che ha visto un ulteriore confronto tra il primo cittadino ed Elvira Amata, assessore regionale al ramo, che nei giorni scorsi era in visita a Palazzo dell’Aquila. Il primo cittadino, dopo aver dato atto con grande soddisfazione della disponibilità della rappresentante del Governo regionale nei confronti di Milazzo, ha concordato con la stessa le possibili azioni da mettere in pratica per dare respiro all’intero settore turistico e consentire alla città del Capo, alla provincia di Messina e alla Sicilia di raggiungere i traguardi che merita.

Già dalla scorsa stagione estiva l’Amministrazione ha messo in campo investimenti importanti, sia per il cartellone delle manifestazioni stagionali che per il ritorno, dopo anni di inagibilità, del teatro al Castello. Una platea di duemila spettatori che ha regalato diversi spettacoli estivi, fornendo una degna alternativa a residenti e turisti.

Da rivedere, invece, l’idea dell’isola pedonale, capace di portare a numerose polemiche, in particolare da parte dei commercianti e di coloro che vivono in periferia, che hanno avuto non poche difficoltà nel trovare un parcheggio.

L’idea dell’Amministrazione è dunque quella di continuare a investire su quelle iniziative che nei mesi estivi hanno avuto un riscontro positivo, lavorando contemporaneamente sul miglioramento di ciò che ha lasciato a desiderare.