Million Day, l’estrazione di oggi: i numeri vincenti alle ore 13 e alle ore 20.30

Tutto ciò che c'è da sapere sulle estrazioni giornaliere del Million Day: numeri vincenti, controllo dell'archivio e delle schedine, costi e regolamento.

Million Day: ecco i numeri vincenti della doppia estrazione di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, delle ore 13 e alle 20.30.

Si ricorda che si può giocare online tutti i giorni dalle 13 alle 20.30 e dalle 20.35 per il giorno successivo. La vincita massima può arrivare a un milione di euro!

Million Day, estrazione di oggi: ore 13 e 20.30

Di seguito i numeri vincenti delle estrazioni odierne.

Ore 13: 21 – 47 – 55 – 14 – 35 EXTRA: 29 – 25 – 28 – 7 – 33

Ore 20.30: in aggiornamento EXTRA: in aggiornamento

Si ricorda sempre di controllare i numeri vincenti sul sito Lottomatica, nella sezione dedicata al gioco Million Day. Il servizio permette anche di guardare l’archivio delle estrazioni precedenti e verificare i ritardatari.

Million Day, cos’è e come si gioca

Il MillionDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, introdotto per la prima volta il 7 febbraio 2018. Inizialmente si poteva giocare con una sola schedina, ma il regolamento approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel maggio del 2018 ha introdotto sia le giocate pubbliche che quelle sistemiche, con un limite massimo di 200 giocate con numeri identici in tutta Italia.

Esiste anche il Million Day Extra, un’opzione di gioco che permette di aggiungere altri 5 numeri oltre a quelli giocati per l’estrazione base.

Come si gioca al Million Day e quanto costa

Giocare al Million Day è facilissimo e si può fare sia in ricevitoria che online. Il giocatore deve compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55 per ciascuna estrazione. Le modalità di gioco – confermate dal regolamento disponibile sul sito ufficiale del gioco – sono 3:

Giocata singola : la singola schedina ha il costo di un euro e permette di selezionare 5 numeri compresi tra 1 e 55.

: la singola schedina ha il costo di un euro e permette di selezionare 5 numeri compresi tra 1 e 55. Giocata plurima : prevede che all’interno della stessa schedina il giocatore possa inserire più giocate singole. Ogni giocata costa un euro e prevede l’inserimento di 5 numeri compresi tra 1 e 55. In ricevitoria – con la schedina cartacea – le giocate singole massime sono 5, online o tramite app 10.

: prevede che all’interno della stessa schedina il giocatore possa inserire più giocate singole. Ogni giocata costa un euro e prevede l’inserimento di 5 numeri compresi tra 1 e 55. In ricevitoria – con la schedina cartacea – le giocate singole massime sono 5, online o tramite app 10. Giocata sistemistica: il giocatore può selezionare tra 6 e 9 numeri – sempre compresi tra l’1 e il 55 – e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale. Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri selezionati, il secondo invece tutte le possibili giocate singole con i numeri selezionati (ma a un costo maggiore).

Per chi sceglie l’opzione Million Day extra, il costo è più alto: all’euro per la schedina classica, infatti, ne va aggiunto un altro per un totale di almeno due euro.

Estrazioni Million Day, quante e quando sono

Le estrazioni del Million Day sono ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle ore 13 e alle ore 20.30. Si può giocare ogni giorno, 24 ore su 24, tranne per gli intervalli che precedono le due estrazioni giornaliere (tra le 12.50 e le 13.05 per quella giornaliera e tra le 20.20 e le 20.35) per quella serale.

Giocare per più concorsi è possibile (fino a 20 concorsi in abbonamento per la giocata singola e fino a 5 concorsi in abbonamento per le giocate sistemiche e quelle plurime), ma bisogna precisarlo prima di completare l’acquisto delle schedine. Si può scegliere anche l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare.

Domenica e festivi

Sì, si gioca al Million Day anche di domenica e anche nei festivi: non sono previste soste e quindi si può giocare anche a Natale, a Capodanno, a Pasqua o a Ferragosto. Non si prevedono cambiamenti di orario, regolamento o costi.

Cos’è il Million Day extra

Come già anticipato, il Million Day extra è un’opzione di gioco che permette di aggiungere ai tradizionali 5 numeri della schedina altri 5 numeri, sempre compresi tra 1 e 55. Alle due estrazioni giornaliere si aggiungono quindi altre due estrazioni extra, negli stessi orari (13 e 20.30). L’opzione costa un euro in più rispetto alla schedina acquistata.

I premi del Million Day

Naturalmente gli appassionati di Million Day si chiedono spesso come si vinca e quanto si possa vincere con una singola schedina da un euro (o due, con l’opzione extra).

Quanto si vince con il Million Day

In linea generale, i premi variano in base ai numeri indovinati e a quelli giocati. La quantità di numeri giocati, a sua volta, dipende dalla modalità di gioco scelta. In linea di massima, con una giocata da un euro si può vincere fino a 1.000.000 (un milione) di euro indovinando tutti e 5 numeri vincenti.

Questi le vincite per schedina classica di Million Day da un euro:

2 numeri vincenti : 2 euro;

: 2 euro; 3 numeri vincenti : 50 euro;

: 50 euro; 4 numeri vincenti : 1.000 euro;

: 1.000 euro; 5 numeri vincenti: 1.000.000 euro.

Come scoprire se hai vinto

Per controllare la schedina ci sono diverse opzioni: il sito ufficiale e l’app My Lotteries permettono di accedere ai numeri e anche all’archivio delle estrazioni per controllare i numeri vincenti di altri giorni. Basta inserire il numero seriale dello scontrino rilasciato dal ricevitore o inquadrare il QR code dello scontrino tramite la fotocamera dello smartphone per scoprire subito se hai vinto.

Ritardatari e frequenti, come scoprirli

Il Million Day è una lotteria. E come il gioco del Lotto ha i suoi ritardatari e frequenti, numeri che si ripetono o che per un po’ “spariscono” dalle estrazioni. Le statistiche del MillionDAY – disponibili sul sito ufficiale e sull’App dedicata – includono i numeri ritardatari e quelli più frequenti, così da permettere ai giocatori di “studiare” la cinquina migliore per tentare la fortuna.

Estrazione Million Day di oggi, come vederla

L’estrazione in diretta del Million Day è disponibile sul sito Lotto-Italia, sul sito ufficiale di Lottomatica, sull’app My Lotteries e su diversi altri siti web dedicati al gioco. Online sono disponibili anche gli archivi delle estrazioni.

Su QdS.it, in più, è possibile seguire tutte le estrazioni giornaliere del Million Day e accedere a un archivio con tutti i numeri vincenti divisi per giorno.

