Minaccia padre e aggredisce militari: arrestato 41enne nel messinese

Un 41enne minaccia il padre e aggredisce le autorità. È stato condotto nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un 41enne, già noto alle Forze dell’Ordine, minaccia il padre e aggredisce le autorità. I Carabinieri di Ucria, località del messinese, hanno arrestato l’uomo per tentata estorsione aggravata, tentato omicidio pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Un anziano ha segnalato al 112 che il figlio lo stava minacciando al fine di farsi consegnare il bancomat. I militari si sono diretti nella dimora e il soggetto vedendoli gli ha aizzato contro il proprio pitbull. Inoltre il 41enne ha afferrato un cacciavite e un coltello tentando di colpire uno di loro al fianco. L’ndividuo, immobilizzato e disarmato anche tramite l’uso dello spray al peperoncino in dotazione alle pattuglie, fortunatamente non ha raggiunto alcun carabiniere e tutti sono rimasti illesi. Il papà nel tempo sarebbe stato vittima di condotte vessatorie messe in atto dal figlio. Quest’ultimo è stato condotto nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.