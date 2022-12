Blitz da nord a sud, Piantedosi: “Indispensabile tutelare l’economia contro la criminalità”

Da Reggio Calabria a Brescia, passando anche per la Sicilia: è giornata di importanti blitz antidroga e antimafia. Il commento del ministro Piantedosi.

Il Ministero dell’Interno si congratula per le due operazioni antidroga e antimafia che hanno messo a dura prova la criminalità organizzata in tutta Italia, dall’asse Calabria-Sicilia fino a Brescia.

In particolare, il ministro Matteo Piantedosi ha commentato l’esecuzione – in ben 16 province italiane – di decine di misure di custodia cautelare per droga, associazione di tipo mafiosa, porto e possesso di armi da guerra, estorsioni e usura. Per quanto riguarda Calabria e Sicilia, l’operazione della Polizia di Stato ha permesso di portare a termine decine di arresti tra i criminali specializzati nel traffico di droga attivi tra Calabria e Sicilia, in particolare tra Reggio Calabria e Trapani.

Ministero dell’Interno sulle operazioni antidroga/antimafia del 13 dicembre 2022

“Le operazioni condotte dai carabinieri a Reggio Calabria e a Brescia testimoniano ancora una volta l’impegno straordinario di magistratura e forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali che colpiscono il tessuto economico e sociale del nostro Paese”. Così ha esordito il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Le operazioni di oggi, che hanno fatto emergere le dinamiche e gli assetti interni di una cosca ‘ndranghetista attiva nel narcotraffico, nelle estorsioni e nel controllo delle attività imprenditoriali, con interessi ramificati in tutto il Paese e in diversi Stati esteri, evidenziano l’azione pervasiva delle organizzazioni criminali, la forza che esercitano su ampie zone del territorio, la loro proiezione sull’intero territorio nazionale e i consolidati legami internazionali”.

“La priorità delle Istituzioni e delle forze di polizia è quella di combattere questi sodalizi criminali che aggrediscono e sfruttano le risorse del nostro tessuto economico e sociale con l’obiettivo di incrementare i propri profitti illeciti. Tutelare l’economia contro le infiltrazioni criminali è una premessa indispensabile per la crescita dei territori vessati dalla criminalità mafiosa e a cui dobbiamo garantire sicurezza e legalità”, ha aggiunto Piantedosi a conclusione del suo messaggio sui blitz del 13 dicembre 2022.

Immagine di repertorio