Misterbianco, morto l’assessore Parrinello: lutto in città

Stamani dopo una lunga malattia è venuto a mancare l’Assessore allo Sviluppo economico, alle Attività produttive ed ai Tributi di Misterbianco, Aldo Parrinello.

La sua carriera politica

Politico di lungo corso, eletto consigliere comunale nel 2002 con l’amministrazione di Ninella Caruso era stato successivamente sempre eletto, con numerosi consensi, nelle successive competizioni elettorali. Aveva occupato la carica di Assessore comunale con l’ultima giunta guidata da Nino Di Guardo, occupandosi dell’assessorato ai Servizi sociali nel momento in cui alcuni servizi erano organizzati con il distretto socio sanitario.

Dopo il periodo commissariale si candidò nella lista FdI in appoggio all’attuale sindaco Marco Corsaro, risultando il primo degli eletti. Nominato assessore nel 2021 lasciò il posto in consiglio occupandosi esclusivamente dell’azione amministrativa ma sempre con un occhio attento al sociale.

Il cordoglio del primo cittadino e del presidente del Consiglio

“Una giornata che mai avremmo voluto vivere. È con dolore fortissimo e profonda commozione che dobbiamo purtroppo darvi notizia della prematura scomparsa di Aldo Parrinello. Poche ore fa ho potuto salutarlo per l’ultima volta, stringendomi alla sua straordinaria famiglia. Amico, assessore della nostra Amministrazione e compagno di squadra leale e instancabile. – sono state le prime parole del sindaco Marco Corsaro – Padre e nonno affettuoso, concittadino rispettato e ben volutoi. La sua perdita ci lascia smarriti – continua il primo cittadino – e ci consegna un eccezionale esempio di determinazione e coraggio. Da tempo Aldo era impegnato in una durissima battaglia, ma anche nei momenti più difficili l’abbiamo visto combattere da lottatore generoso e fiero, soprattutto, fino all’ultimo non ha rinunciato a servire la sua Misterbianco, con la forza del suo impegno pubblico che abbiamo condiviso”.

“Tanti sono stati i risultati che ha raggiunto nel corso della sua lunga attività politica – conclude Corsaro – nell’interesse della città e di tutti coloro che, conoscendolo, hanno potuto apprezzarne gentilezza, generosità e disponibilità. In questo momento di lutto e di profonda tristezza, il nostro cordoglio e un pensiero affettuoso va ai familiari di Aldo, alla moglie Giusy e alle figlie Laura, Carmen, Elena Lucrezia e Giulia, ai nipotini ed a tutti i suoi cari, da parte mia, degli assessori, del Presidente del consiglio e di tutto il Consiglio comunale. L’eredità e la memoria di Aldo continueranno a vivere, ne siamo certi, attraverso l’impegno di tutti noi nel rendere Misterbianco un luogo migliore. Ciao, caro Aldo, vai via troppo presto!”

Anche il Presidente del Consiglio comunale Lorenzo Ceglie ha voluto esprimere il suo cordoglio. “La notizia della prematura dipartita di Aldo Parrinello sconvolge e rattrista infinitamente tutti noi. Aldo, persona ammirevole e competente, che per anni ha ricoperto importanti ruoli istituzionali, ci ha lasciato uno straordinario bagaglio umano di rispetto e lealtà. A nome mio e dell’intero Consiglio comunale, esprimo profonda e sincera commozione alla moglie, alle figlie ed ai nipoti”.

Lunedì 2 ottobre alle ore 9:30 sarà allestita la camera ardente all’interno del Palazzo del Senato, per salutare per l’ultima volta l’Assessore Aldo Parrinello.