Modica, 91enne semina il panico in auto: era scappato dalla casa di riposo

Rintracciato mentre proseguiva la sua marcia, l'anziano è stato poi fermato e affidato ai parenti

Attimi di paura a Modica. Nelle scorse ore, infatti, un 91enne del luogo si è allontanato dalla casa di riposo in cui viene ospitato e si è messo alla guida. A bordo della sua Fiat Punto, l’anziano ha più volte rischiato di investire la gente per strada, ma ha anche tamponato contro cinque auto in sosta. Dopo una segnalazione alla polizia locale, l’uomo è stato fermato e affidato nuovamente ai parenti. L’auto, invece, è finita sotto sequestro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Modica, anziano scappa dalla casa di riposo: la ricostruzione

A Modica (Ragusa) nelle scorse ore un 91enne si è allontanato dalla casa di riposo in cui è ospitato e, alla guida della sua Fiat Punto, ha seminato il panico per le strade della città. Secondo le ricostruzioni, l’anziano avrebbe più volte perso il controllo del mezzo, rischiando di investire i pedoni e tamponando diverse auto.

Fermato e affidato ai parenti

Una volta osservata la scena, l’uomo è stato segnalato alla polizia locale. Rintracciato mentre proseguiva con grande difficoltà la sua marcia in strada, il 91enne è stato poi fermato e affidato ai parenti. L’auto, invece, è finita sotto sequestro amministrativo e l’uomo non avrebbe causato nessun ferito.