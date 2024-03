Operatore stupra anziane in casa di riposo e le filma: in carcere

Un vero mostro ha compiuto atti indegni mentre stava prestando servizio in una casa di cura del Bolognese.

Un vero “mostro” ha compiuto atti indegni mentre stava prestando servizio prima come operatore socio-sanitario e poi addetto alle pulizie in una casa di cura del Bolognese. Si tratta di un 44enne che avrebbe commesso – nel periodo antecedente a luglio 2023 – violenze sessuali ai danni di 4 anziane ospiti della struttura di età compresa tra gli 80 e i 96 anni affette da decadimento cognitivo e altre patologie. L’uomo, è stato arrestato dalla Polizia di Bologna poiché avrebbe palpeggiato le vittime pure nelle parti intime. Dunque è emerso che si parla di un soggetto psichiatrico con precedenti per lesioni, percosse e maltrattamenti in famiglia che a seguito dei fatti è stato licenziato.

L’avvio delle indagini

Il commissariato di Imola indaga dopo la denuncia di una 53enne che aveva un rapporto di amicizia con il 44enne. Quest’ultimo perseguitava con telefonate insistenti e audio minatori la donna. La stessa ha rivelato di aver ricevuto due filmati registrati dall’individuo ritraenti chiaramente le violenze sessuali commesse ai danni di due delle ospiti. L’uomo, infatti, è indagato anche di illecita diffusione di immagini sessualmente esplicite. Il 44enne è stato condotto nella Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.