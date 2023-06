Raid in una banca nel Bolognese: in manette palermitano 65enne

L'uomo, assieme al complice si trova nel carcere della Dozza, a Bologna.

Pedinati a loro insaputa dopo giorni di appostamenti. Un palermitano di 65 anni con il complice, un bolgnese di 56, a bordo di una Volvo rubata e armati di revolver, sono stati sorpresi, disarmati e ammanettati davanti una banca di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

Un colpo studiato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione Antirapina della squadra mobile, come riposta BolognaToday, i due indagati stavano monitorando da giorni i movimenti davanti ad alcuni istituti bancari nel Bolognese. Era evidente che stessero studiando il colpo prima di entrare in azione, ma non era chiaro quale fosse l’obiettivo designato dopo i vari sopralluoghi. Appena entrati in banca l’amara sorpresa: ad attenderli c’erano gli agenti che li hanno disarmati e tratti in arresto. Ora si trovano nel carcere della Dozza, a Bologna.