Modica, Consiglio in streaming e Tv per i cittadini

Si lavora per istituire le riprese delle sedute dopo anni di battaglie da parte delle forze politiche di opposizione. La presidente Minardo: “Presenterò una richiesta di preventivo per il materiale”

MODICA – Al Comune di Modica, dopo anni di quasi “buio”, e dopo tante battaglie da parte delle forze politiche di opposizione della passata consiliatura, si lavora per istituire le riprese in streaming e/o TV delle sedute consiliari.

È la Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, che sta portando avanti un impegno in tal senso affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di seguire i lavori del Consiglio Comunale anche da casa. Niente di particolarmente trascendentale quanto si sta cercando di fare, anche perché la possibilità di riprendere le sedute consiliari con lo streaming c’è da parecchi anni, come d’altronde avviene già nei Consigli Comunali di tantissimi comuni italiani, anche dell’ex provincia di Ragusa.

Presto le sedute consiliari in streaming

Sull’argomento, come accennato, sono stati tanti gli interventi nella passata consiliatura, dove per qualche anno vi sono state soltanto le riprese televisive mentre le riprese in streaming soltanto durante la pandemia, quando le sedute consiliari si svolgevano in videoconferenza. Adesso, pare che l’argomento sia tornato nuovamente alla luce, visto e considerato che dei lavori consiliari non c’è più nemmeno un resoconto da parte dell’addetto stampa dell’Ente, ruolo attualmente non ricoperto da nessuno.

Al momento unica possibilità solo in presenza

Ad oggi, infatti, l’unica possibilità per i cittadini interessati a seguire le sedute consiliari è quella di assistere direttamente in aula. Sull’argomento è di recente intervenuto il Consigliere di minoranza del Pd, Giovanni Spadaro, il quale, attraverso un’interrogazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, Maria Monisteri, ha chiesto di “conoscere se l’Amministrazione comunale ha dato seguito a quanto stabilito in conferenza dei capigruppo sullo streaming e/o diretta TV delle sedute del Consiglio Comunale o le tempistiche previste per l’attuazione”.

Inoltre, il consigliere Spadaro, ha richiesto “che l’Amministrazione si doti di un addetto stampa che possa rendicontare alla stampa quanto discusso e deliberato nelle sedute di Consiglio Comunale”.

A tal riguardo, la Presidente del Consiglio comunale si è così espressa: “L’argomento delle dirette streaming e/o TV sarà oggetto di discussione nella prossima conferenza dei capigruppo. La mia intenzione è quella di presentare al dirigente del I settore una richiesta di preventivo per l’acquisto del materiale occorrente al fine di poter trasmettere le sedute del consiglio comunale in streaming, è importante una comunicazione diretta con i cittadini rendendoli così anche partecipi dell’attività consiliare”.