Modica, maltrattamenti in famiglia: arrestato 23enne

Il ragazzo dovrà scontare 2 anni e 8 mesi presso il carcere di Ragusa

Nel corso della serata di venerdì i carabinieri di Modica hanno dato seguito ad un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 23enne del posto con pregiudizi di polizia a carico. Come riportato, il ragazzo era già stato segnalato per continui maltrattamenti in ambito familiare.

Modica, maltrattamenti in famiglia: in arresto un 23enne

A Modica, i carabinieri hanno fermato e arrestato un 23enne del luogo. Il ragazzo, era già stato segnalato alle forze dell’ordine per continui maltrattamenti in famiglia nel periodo compreso tra giugno del 2021 e il 2022. Il tutto, anche tramite atteggiamenti estorsivi. L’uomo è stato quindi condotto presso la casa Circondariale di Ragusa, luogo in cui dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione.